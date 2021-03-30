下午2時25分，海洋公園機動遊戲「狂野龍捲風」發生故障，15名遊客被困半空，最高點近3層樓高，當中有小朋友驚呼尖叫。讀者目擊事件指，多名職員立即趕到搶修，最後疑重置機件，約8分鐘後機動遊戲下降，遊客始告脫困。

「狂野龍捲風」外形像風車，有6條臂，每條臂有6個座位。疫情下園方安排沒有坐滿，事發時每條臂坐有兩至三人，共計15人。

讀者鍾先生本來也排隊玩這個「狂野龍捲風」，突然聽到廣播稱因為機件故障暫停，呼籲他們不用繼續排隊。鍾先生抬頭一望，見到機動遊戲停在半空；同時有廣播呼籲上面的遊客：「乘客請坐好及緊握扶手」。

鍾說：「吊喺天空 6、7分鐘，好多小朋友，見到佢哋都幾驚，有人尖叫，跟住好多工作人員嚟。」眼見多人被困半空，個個雙腳吊吊揈，目測最高一條臂約3層樓高。大約8分鐘後遊戲緩緩下降，遊客脫困離開，鍾先生估計是「reset部機」。

《蘋果》正向海洋公園查詢。

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