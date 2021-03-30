國產科興疫苗第二針於上周五開打，早前接種過第一劑科興疫苗的市民，相隔28日便可到各區疫苗接種中心續打第二針。儘管之前發生過不少懷疑因接種科興後出現的死亡和面癱事故，但今早仍有市民按預約時間接種第一針和第二針。《蘋果》今早到九龍灣體育館接種中心了解情況，中心外大排長龍，有約50人輪候。有長者對科興疫苗信心不大，但由於家人催促，加上BioNTech煞停，惟有接種科興疫苗。

長者梁女士表示，輪候時間不算很久，約10分鐘便可進入中心，有職員檢查她的預約，並詢問她的病歷，之後便講解接種注意事項。梁女士稱，對科興疫苗信心不大，「都諗咗一排，如果唔係一早打， 開頭諗住打BioNTech，依家冇得打，唔知幾時開打返」，在家人一再催促下，才決定今日打科興疫苗，「打咗都安全啲，可以到處去」。

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