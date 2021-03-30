47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，當中最少12人如重囚般還柙在赤柱監獄，包括黃之鋒、朱凱廸、林卓廷、岑敖暉、陳志全、趙家賢、張可森、郭家麒、鄒家成、李嘉達、鍾錦麟及譚凱邦。

今早約8時，郭家麒太太、陳志全友人、社民連秘書長吳文遠先後到赤柱監獄探訪。他們排隊辦理登記手續後，分別乘坐高爾夫球車進入監獄。3人逗留兩個小時後，至早上10時許離開，婉拒受訪。

吳文遠表示到監獄是探望正被囚禁的網台主持「傑斯」。「傑斯」尹耀昇被指去年在網上節目發表煽動言論，牽涉制裁香港官員、支持民主派35+初選、批評共產黨等內容，上月被控以4項「具有煽動意圖行為」罪，提堂後被總裁判官兼國安法官蘇惠德拒絕保釋，案件押後至5月10再提堂，等候警方調查。

林卓廷：毋須為我傷悲 自由之日再見

林卓廷facebook小編昨晚出帖，指阿廷「想同大家講幾句，希望大家唔好擔心佢」，阿廷話「二二八大檢控後，我和其他朋友被囚已一個月，請牆外的朋友毋須為我傷悲，我已充分準備，被囚的日子不是以月計，是以年計，這是我為自由付出的代價。唯願家人和牆內外好友平安健康，自由之日再見」。

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