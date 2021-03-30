香港仔鴨脷洲「白牌艇」互片事件，遭紅艇「海上霸王」英姐追撞的藍艇船家「銀姐」驚魂未定，一直未有露面，丈夫替妻子抱不平，指責英姐橫行霸道，草菅人命，險將妻子撞死，「只差三呎就撞到揸船個位」，妻子雖能逃過一劫，木船卻傷痕累累，入廠大修。不過，英姐今日接受本報訪問時卻爆出羅生門，反指控是銀姐先撞人兼搶客撩交打。

銀姐與丈夫均年過70，兩夫妻是香港仔水上人，經營街渡的「白牌艇」近20年，丈夫友哥聲稱子女已長大，經營街渡接客是打發時間，一日只賺400元，希望自力更新:「好過攞綜援」。

事發後，銀姐的木船在鴨脷洲一間船廠維修，海事處昨派人到來拍照蒐證，友哥眼見船身裂縫處處滿臉無奈，指右邊船身多處爆口，裂縫滲水，甲板亦告損毀，需要抹灰及加釘鞏固，料費用過萬元，而船廠僅有三日時間，水線以上的損毀需要自己修理。

友哥又提到被撞爆的木板離駕駛室僅三呎，倘直撞駕駛室，妻子凶多吉少，他批評英姐恃船身大及馬力猛，橫衝直撞，聲稱英姐過往多次撞其他船家的船，只是沒人報警追究，有恃無恐。

當時與銀姐一同遇險的，是友哥的好友華哥，事發時兩人被撞致一仆一碌，船上雜物散滿一地，華哥至今仍猶有餘悸。他憶述事發於上周六中午12時15分，他乘坐銀姐的木船，停在鴨脷排碼頭對開，約六名行山人士站在碼頭，問銀姐：「你係咪英姐？」，銀姐否認，話音未落，英姐即駕駛其紅頂木艇直撞過來，華哥嚇了一跳，整個人向前仆倒。

華哥說：「佢（英姐）話我哋爭客」，雙方頓起爭執，英姐又開足馬力撞過來，他曾好言勸交：「唔好點（撞）！」，但於事無補，結果銀姐的木船被追撞了四次，船身破損入水。

「梗係驚啦」，華哥承認，銀姐與英姐過去有恩怨，雙方不和，但今次整件事與銀姐無關，是英姐蠻不講理：「啲客係你，你講一聲，銀姐會倒後讓你隻船靠岸接客， 未搞清楚就撞過來」。他批評英姐霸道，得罪不少船家，曾試過冒充銀姐將客人搶走，別人搶她的客就追殺九條街，雙重標準。

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