百佳網站購買嬰兒用品類產品，昨日突然出現折扣大優惠。購物滿200元，另加50元運費即減200元。換言之，如購買201元的貨品，付50元運費後，可以1元購得貨品。優售推出瞬即在WhatsApp的媽媽群組內廣傳，吸引大批媽咪爭相搶購至缺貨。但至傍晚時分，有顧客陸續收到百佳電郵，指系統有Bugs（系統故障），所有相關訂單將會取消並安排退款。有受影響的媽咪向《蘋果》投訴：「嘥時間，咁大間公司，兩個鐘先知有事。」

讀者郭太稱，昨日下午4時許，收到WhatsApp媽媽群組通知，指於百佳超級市場網站購買嬰兒產品，獲「嬰兒產品$200折扣」優惠。有媽咪購買兩包紙尿片，原定要229元，加運費50元共279元，在「嬰兒產品$200折扣」優惠下，只須付79元，相當化算。

郭太連忙加入掃貨行列，她在兩小時內先後落了18張單，主要是尿片、奶粉和濕紙巾等，其後大部份貨品亦顯示售罊，她估計其他媽咪亦相當踴躍。

至傍晚6時許一度無法進入網站，即使後來進入，也沒再顯示相關優惠的字眼。郭太說：「嗰一刻以為優惠完咗，但係都好開心啦，買咗好多嘢嘛！」豈料其後有媽咪在群組內通傳，指有關優惠原來是空歡氣：「各位，壞消息。我打咗去百佳問，話佢收錯我錢，佢話今日（30日）減$200嘅單會全部Cancel（取消），係佢哋系統有Bugs（故障）。」至深夜陸續有媽咪收到百佳發出的取消訂購電郵，並指會安排在4星期內退款，但電郵未有提及取消原因。

郭太續稱，包括她在內，所有顧客都是用信用卡付款，她相信百佳會退款，只是不滿浪費其時間。「嘥時間，咁大間公司，兩個鐘先知！個個要湊仔，好忙㗎，（電郵內）無解釋原因，只係話cancel，無交代，好似任佢搬龍門咁。」

《蘋果》正就事件向百佳查詢。

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