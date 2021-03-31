葵涌邨曉葵樓單位今早發生火警，初步一人吸入濃煙送院。火警期間約200人疏散，當中包括一名失明人士，她住在起火單位樓上兩層，在保安員協助下帶同導盲犬走火。她憶述稱，因為走火路線並非導盲犬平日行的路線，所以「同我一樣都係迷路」，尚幸最後安全落樓，人犬無恙。

蔣小姐有視網膜色素病變，是一種遺傳性眼疾，雙眼只剩約一成視力，胞弟也有同一眼疾，情況比她更差。蔣小姐獨居曉葵樓17樓一個單位，平日靠導盲犬「多士」協助出入。她表示，火警時嗅到煙味，「初頭我唔知係火燭，聞到煙味，好怪嘅味，之後打落去樓下大堂看更姐姐，佢話係火燭」。

蔣小姐向對方稱因為失明，無法獨自離開，未幾即有看更上門協助開門及陪同離開。不過坦言過程論盡，她說：「都好捩棄（俗語呢hea）其實，無一個instruction（指引）走落去定走上呢，變咗好混亂囉！而且係靠個看更帶路，導盲犬都唔識走講真，嗰啲路佢從無去過，同我一樣都係迷路囉！」

她續說，濃煙相當大，「吹正我，火警位係我嗰邊。本身閂晒門，開冷氣，但都有煙入」。他們落到14樓，感受更嚴重「直情係乸喉乸眼，好辛苦過嗰個位」，慶幸最終安全落地。

蔣小姐稱，5年前開始由「多士」陪伴出入，她說：「幫到最基本嘅，以前要靠手仗去避障礙，依家靠導盲犬可以完全避過晒。」而且「多士」熟識的道路，更加是完全無問題，「去大窩口以前我自己15分鐘，拖住佢10分鐘，要放心畀佢帶」。

不過，帶導盲犬出入也會有點不便，由於有部份市民對犬隻有戒心，「有啲人驚狗，好抗拒。可能畀狗咬過、嚇親過有啲驚」，有食肆因為地方淺窄也不適宜進入。特別是有職員不了解導盲犬和普通狗隻的分別，而不她帶同導盲犬進入，「宣傳上仲要做好啲」。

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