海關毒品調查科人員經線報分析及深入調查，本周一（29日）黃昏掩至西貢採取行動，截查一名目標男子，在他身上的紙袋內撿獲約2.2公斤懷疑可卡因及霹靂可卡因。關員其後將他押到附近一個豪宅單位，在單位一個巨型夾萬內再撿獲約重52公斤懷疑可卡因，全部以汽車品牌的用品作掩飾，毒品總市值約7千萬元。該名男子已被落案起訴一項製毒及販毒罪，案件於明日在觀塘裁判法院提堂。

海關毒品調查科指揮官方向榮指，被捕男子25歲，報稱建築工人，但可以製毒大師來形容。他負責租用涉事約600呎的單位，並在單位內製造霹靂可卡因。海關相信被捕男子受過專門訓練，懂得用鹽酸和阿摩尼亞等化學物質，將霹靂可卡因淨化，令其外表更為雪白以提高售價。海關指，不法份子通常會用可在超級市場購買的梳打粉淨化可卡因，故這次的手法較為罕見。海關其後召政府化驗所人員到場，亦證實單位內有製毒活動的痕迹。據稱，單位位於西貢市中心，入伙3年的屋苑。

方續稱，行動中撿獲的毒品，主要來自南美洲，但有多個不同生產商，歹徒用寶馬、KTM等汽車包裝，區分其生產商及濃度，用以供應本地市場，估計小量已流出市面。連同上月底一個秘魯抵港的貨櫃中撿獲的80公斤懷疑可卡因，海關在一個月內破獲市值共約2億港元可卡因毒品。海關強調販毒及製毒均屬嚴重罪行，經定罪最高可被判終身監禁。

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