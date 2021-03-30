萬眾期待的《Monster Hunter Rise》（魔物獵人崛起，簡稱芒亨）於3月26日推出，特別主機套裝亦於同日開放販售，但有一個名為「Let’s Buy Mimi日漫專賣店」的facebook專頁，聲稱能夠預訂限定版Switch主機及遊戲，並會透過快遞送貨。有市民誤信可以「唔洗食太多炒價如期屠龍」，繳付全數作預訂，惟在原定派貨當日，網店竟以「防止送貨員被打劫或性侵」，需索取一筆逾千元的「保證金」。有苦主最終未能取貨，懷疑受騙，周日(28日)晚上到元朗警署報案，事件中至少逾70人受騙，涉款逾20萬元。《蘋果》其後向網店查詢，對方竟強調自己是「良心商家童叟無欺」，更言已向警方支付「數萬港紙擺平此事」，令人咋舌。

《Monster Hunter 》（魔物獵人）是日本著名電子遊戲，在港俗稱為「芒亨」，2004年推出以來大受歡迎，以捕獵魔龍巨獸為賣點，系列每次推出新遊戲均吸引機迷搶購。苦主李先生為一名芒亨迷，今年初看到任天堂推出宣傳片，得悉芒亨將在3月26日發售新遊戲，官方建議零售價為2,808元，已非常心動，至2月中見到一個名為「Let’s Buy Mimi日漫專賣店」的fb專頁賣廣告，聲稱可以3,100元訂購遊戲連特別版Switch主機，更指「到貨日期快過其他舖」，更可以快遞送貨，他隨即下單並一併以600元預訂特別版手掣，在3月初支付半數即1,800元。

店主索「防止送貨員被打劫或性侵」保證金

至3月20日，即遊戲推出前一星期，李先生應店主要求付清約1,900元尾數，其後多次與店主聯絡，了解到貨時間及寄送方法。店主初時承諾官方發售當日會有貨，並使用順豐速遞，其後到貨當日，店主竟反口指與順豐合作有問題，出現包裹被調換，因此轉用另一間速遞公司送貨，其後更以「防止送貨員被打劫或性侵」為由，要求李先生付1,500元保證金。李先生拒絕支付，但網店竟調低保證金至500元，聲言可以立即派貨，他再次拒絕。

他曾向網店要求出示成功派貨的證據，但不獲理會，又問為何要刪除預購遊戲連特別版Switch主機的fb帖文，但對方竟指「已完售」。他之後多次聯絡網店無果，最後更被封鎖賬戶。

另一名李先生遇騙過程亦大同小異，他向涉事網店預訂芒亨主機連遊戲套裝，並繳付半數訂金，至3月20日店主曾催促他付清餘款，並以優先派送作利誘，又承諾可面對面交收。網店向李先生表示，因轉數快每月限額用盡，再給予另一電話號碼過數，他不虞有詐，付清尾數，但至原定派貨當日，李先生再與店主聯絡，對方聲稱會有專員負責送貨，但為保證其安全，要求他繳付1,500元作「保證金」，到貨一刻專員便會將1,500元以現金退還，但李先生深感不妥，拒絕支付，最終亦未能成功取貨。

苦主群組逾70人 不幸被騙當交智商稅

其後他們在telegram發現其他苦主，於是加入群組，得悉竟有不少人被騙，甚至支付保證金後未能取貨。現時該群組已有71人加入，約50人已報案，估計損失金額逾20萬元，「我哋有睇到個message先至加入，有啲人可能睇唔到，所以可能仲有更多人俾人呃」。

二人均異口同聲表示，現時使用轉數快的騙案不時發生，估計是資訊不普及所致，「大家都以為轉數快穩陣，起碼有個名有個戶口，就（以為）唔會俾人呃嘅時候，偏偏就俾人呃咗，然後又發現（轉數快）無得追，聽朋友講好多都追唔返……以為轉數快應該穩陣過Payme、支付寶，但原來都唔係」。今次是二人首次網購受騙，經歷今次教訓，以後不會選擇網購，「太危險啦……今次當交智商稅啦唯有，買個教訓」。

網店自言良心商家童叟無欺 自稱向警方支付「數萬港紙擺平此事」

《蘋果》今日到涉事網店的fb專頁了解，發現網頁仍如常運作，但有關帖文已被刪除。《蘋果》其後向網店查詢，對方僅稱他們是「良心商家、童叟無欺！數百外顧客可證明我們清白！」

有關顧客報警一事，《蘋果》再向網店查詢是否已有警方聯絡他們，網店竟言：「黑警？已支付給黑警數萬港紙擺平此事！中國人嘛！黑警更貪財！」

警方表示，元朗警署周日（28日）晚上約10時接獲兩名男子報案，指早前透過網店各以2,000元購買電子遊戲機，該網店負責人其後要求報案人額外支付1,500元保證金才出貨商品。報案人未有收到貨物並與該網店負責人失去聯絡，懷疑受騙，案件列作以欺騙手段取得財產，交由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

其實任天堂每一次推出特別版Switch主機時都會出現零星騙案。風靡全球的動物森友會（動森）去年初推出時，特別版Switch主機連遊戲便炒至逾$4,000，有網店當時在fb出post聲稱可以預訂，吸引近百人訂購，惟派貨前竟索取過千元的派貨保證金，最後失去蹤影，未有派貨，涉款近30萬元。

警方數字顯示，去年首十個月的網上騙案有8,843宗，較2019年的5,157宗，增加約71%，升幅顯著相信是因為疫情下很多市民選擇不外出留在家中，透過網上購物或使用社交與交友平台，令騙徒有機可乘。

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