屯門青善街一間黃店甜品舖「波記甜品」，上周三（24日）遭人淋紅油。4名涉案黑幫男子，今日在的士司機接載，持鐵通打算再到店舖試圖大肆破壞，但被埋伏探員當場制服，而的士司機其後也被拘捕。制服期間，一名鐵通黑漢試圖襲警，探員一度拔槍警告，黑漢始放下武器。有關店主被指欠債，店舖不時在facebook批評政府，曾一度發帖表示「撐得好辛苦」。

屯門警區刑事總督察武少禧表示，上星期三，一間位於屯門青善街的甜品舖被人淋紅油。警方經調查後，相信案件涉及金錢糾紛和非法追債，案中店主欠債幾十萬元，有理由相信追債集團會將行動升級，破壞食肆及傷害店主。

至今日下午4時左右，警方派探員埋伏，發現一輛可疑市區的士，在甜品店外徘徊，其後4名蒙面黑衣男落車，手持鐵通進入食肆大肆破壞，探員隨即衝入食肆制止4男，其間一名黑衣男嘗試以鐵通襲警，探員遂拔槍警告，4男便放下手上武器被警方制服。負責接應的士男司機，其後在附近被警員截獲，同時發現的士內藏有多支鐵通。

事件中店舖部份玻璃餐具和桌椅受損，損失約1,000元，但沒有人受傷。5名被捕人介乎16至59歲，其中4人涉嫌刑事毀壞，是活躍於九龍和港島的黑幫成員，另外的士司機則涉嫌藏有攻擊性武器。他們仍被扣查，警方仍在追緝案件主腦，不排除更多人被捕。

翻查「波記甜品」facebook，他們會在店舖內張貼標語，並不時批評政府，今年2月恢復晚市堂食時曾發帖，表示「撐得好辛苦」，故呼籲同路人體諒。至於最新一則帖文上載於周日（28日）晚上11時，稱由於電力維修，周一（29日）休息一天。

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