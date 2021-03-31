本港今日新增6宗武漢肺炎確診，其中雖僅1宗本地感染，但無源頭。患者為26歲男子，住西環中聯辦旁邊的均益大廈3期B座。由於患者同座向樓下3月中前曾有一家人確診，當時曾全廈封區強檢，但未發現患者染疫。傍晚6時起衞生防護中心傳染病處主任張竹君、港大微生物學系講座教授袁國勇等政府專家到場視察，以了解爆疫原因。《蘋果》在現場直擊情況。

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下午5時許，均益3期樓下商舖大部份已落閘，有居民見大批記者感好奇落樓張望。其後衞生防護中心傳染病處主任張竹君，在下午5時左右完成疫情記者會後，馬不停蹄於傍晚6時左右又到均益3期視察。張竹君到埗後，在大廈大堂一處屏風後方安坐，相信是等候袁國勇等政府專家到場，記者試圖拍攝，卻被在場衞生署職員和警員請離。至傍晚6時50分左右，袁國勇及張竹君身穿全副防疫衣，登上大廈視察環境。

居住大廈20多年的街坊陳先生表示，大廈衞生環境尚可，有人清潔，垃圾桶有蓋，不見有垃圾。他又提到，大廈共25層，每層16個單位，大廈設計有天井位，所有單位廁所和廚房窗口均面向天井，擔心是煙囪播毒。而記者訪問期間，亦曾隨陳先生視察天井，看見天井地面尚算清潔，但明顯聞到臭味。

陳先生又提到大廈高層有歐美人士居住，夜晚見過他們帶同大批朋友開派對，與住客同用電梯，對此亦相當憂慮。陳先生表示目前會繼續做好個人衞生，不太擔心會迎來第二次封區。

均益3期3月17日曾封區 染疫男當時陰性

今日確診的26歲男患者，於砵蘭街46-52號大廈任職物業管理的文職人員。衞生防護中心傳染病處主任張竹君提到，3月中均益大廈第三期B座亦有單位曾經確診，而且與今次個案的座向相同。當局於3月17日晚曾經在該大廈封區檢測，當時26歲男的檢測結果呈陰性，惟他在10多日後出現病徵。

另外，張竹君指該名確診者最後於3月29日上班，其職責為巡視物業，包括九龍城衙前圍道96號、曲街33號及油麻地西貢街2L號等，有關大廈會被列入強制檢測名單，而他的10多名同事亦須接受強制檢疫。

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