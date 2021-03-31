臨近復活節假期，警方為打擊網上販毒，毒品調查科、新界北總區和東九龍總區由3月25日至今日（31日）共同展開名為「沙鷗」的執法行動，透過放蛇和情報搜集，在九龍和新界多個地點拘捕22男2女，年齡介乎16至64歲，當中3人為學生，他們涉嫌干犯「販運危險藥物」等罪名。警方在行動中發現約9公斤不同種類毒品及第一部毒藥，包括大麻、海洛英和威而鋼，市值約320萬元。

新界北總區在行動中拘捕12男1女，報稱裝修工人、程式編寫員和無業人士，他們涉嫌「販運危險藥物」、「串謀販運危險藥物」和「管有第一部毒藥」。警方相信疫情令不少人收入減少，故他們會鋌而走險選擇在網上的社交平台販賣毒品以賺取外快，同時不排除有毒販有組織販毒。行動撿獲3.6公斤大麻花、19克大麻草、394毫升迷姦水超過1,300粒威而鋼以及10片俗稱「毒郵票」的迷幻藥，價值105萬元。警方指「毒郵票」較為少見，吸食後可影響中樞神經，嚴重時更會致死。

東九龍總區在行動中拘捕9名男子，年齡介乎16至29歲，報稱學生、速遞員、餐廳經理和無業人士，當中有3名巴基斯坦籍和尼泊爾籍人士，以及2名未成年中學生。警方指行動撿獲的毒品全部都是大麻，亦十分關注有未成年人士販毒的情況，故案件已交予重案組跟進以調查毒品的來源。

毒品調查科指出24名被捕人當中，有4男1女涉及毒品儲存倉庫，他們的年齡介乎26至64歲，分別涉及4宗案件。警方在倉庫撿獲約7.8公斤疑似大麻花、680克疑似海洛英，以及迷姦水和威而鋼。警方指，24名被捕人當中，有13人已被控販毒罪，其餘人則保釋候查，並透露有部份被捕人有黑社會背景，仍在調查有否黑社會操控是次販毒。

警方指，今次被捕人在網上販毒的手法與較早前同類型反毒品行動相似，他們會於受歡迎的社交平台利用如「420」等與大麻相關的關鍵字，或加入一些與大麻相關的圖片和hashtag，以吸引買家私訊進行交易。

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