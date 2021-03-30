凌晨2時許，一輛停泊旺角海富苑海泰樓對開的貨車，突然冒煙起火。多名居民發現報案，消防接報到場，動用一條喉及派出一隊煙帽隊撲救，很快將火救熄，其間沒有人受傷及疏散。調查後發現車頭及車身均有火頭，認為有可疑，交警方列縱火跟進。

巴基斯坦籍車主Jimmy表示，昨日黃昏6時許泊車後，至凌晨接獲警方通知才得悉案件，又指自己30多年前來港後，從事廢紙及五金行業逾10年，他懷疑今次案件與同行爭鬥有關。Jimmy又透露去年11月，同一貨車亦泊在上址，但被一輛七人車故意撞到，當時其堂弟閃避不及受傷，但未有求醫，事後亦已向警員交出車Cam片段，但至今仍未破案，感到十分憤怒。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！