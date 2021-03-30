凌晨1時許，一名30多歲男事主被發現倒卧九龍灣牛頭角道33號宏光樓旁一條通道昏迷，並留有大灘血迹，有血液彈中旁邊一輛停泊私家車。救護員接報趕到，隨即將他送院搶救，可惜最終不治。警員調查後相信他由對面利基大廈C座6樓一單位墮下，正了解原因。據家屬透露，男事主有情緒病紀錄。

另外，凌晨零時許，一名女子報案，指聽到一聲巨響後，發現84歲姓何奶奶倒卧地上昏迷，懷疑由高處墮下。救護員趕到油塘高怡邨高志樓，檢查後證實她已不治。警員未有撿獲遺書，調查後相信她由單位墮下。據知她有身體病紀錄。

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