將軍澳善明邨善智樓中層一名獨居長者本月9日被發現離世後，屍臭久久不散令鄰居困擾，蘋果昨（30日）曾報道居民不滿警方調查緩慢，屍體發現後三星期仍未解封給房署清理一事。至今日下午，警方終於解封單位，並將單位交給屋邨管理處跟進清潔。

鄰居麥小姐表示，今日下午收到互助委員會通知，指房署下午已派員開門進入離世老翁單位清理，將地蓆和地墊運走處理，又用漂白水洗刷單位，但仍有一些難以移動的家具仍留在單位內。離開之際，房署人員再將單位大門用木板封住，同時向居民承諾，未來會為單位深度清洗及消毒，並會今年5月底將單位收回。

事件目前暫告一段落，雖然走廊仍有臭味，但開始慢慢消散。然而，麥小姐始終不滿屋邨管理處在整起事件中的手法，批評管理處在處理突發事件，仍只是按本子辦事，應對太差，要求管理處有所改善，否則「不需要屋邨經理，只要保安就可以了」。

房署表示，善明邨物業服務辦事處曾聯絡單位戶主的親友但未能成功聯絡上，有關單位在事發後由警方接管。辦事處曾於3月15日及19日在警方的同意及安排下，安排清潔員工進入單位消毒。辦事處自事發後一直與警方保持聯絡，要求警方盡早解封單位。至今早，辦事處接獲警方告知於今日下午解封單位。辦事處在單位獲解封後跟進單位的清潔情況。

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