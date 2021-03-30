新推出的《Monster Hunter Rise》（魔物獵人崛起，簡稱芒亨）人氣高企，香港各區遊戲店在開賣首日一度出現炒價，較官方建議售價貴近兩成，惟現時遊戲價格已回落，有客人坦言自己偏向在實體店購買遊戲，因認為網上代購不可靠，「特別係fb，好多都係呃人嘅。」

據了解，實體遊戲的官方建議售價為468元，但在發售當日的市價曾被炒高近兩成至550元，有店舖甚至限額發售，每人只可買兩隻實體遊戲。《蘋果》周一（29日）到黃金商場視察，發現實體遊戲的價錢在已回落至480元。現場不少店舖仍有大量行貨現貨發售，它們除了會單售實體遊戲，亦會以3,400元至3,500元不等的價錢出售限定版主機連實體遊戲的套裝。

儘管深水埗黃金商場的店舖仍有大量現貨，惟Gameman遊戲店負責人Jason指「𠵱隻（遊戲）現階段唔會蟹貨」，因芒亨熱潮仍然存在，但兩星期後可能因愛好者已悉數購買遊戲而出現飽和情況。

他透露，行內人士都預期芒亨會大賣，店舖亦在正式發售日前一日已開始售貨，首批取得的數十部主機和逾千隻實體遊戲旋即於同日全數賣出，售予預訂客人的價格分別為3,298元和468元。

剛購得心頭好的朱先生表示，「屠龍」是他兒時回憶，故特意買入芒亨緬懷一番。他指自己不會隨便找網上代購，「有前車之鑑，特別係fb，好多都係呃人嘅」，平時較常到實體店買遊戲，「攞貨即刻試保障返自己。」他亦認為芒亨在實體店的價錢與官網列出的價格相近，「呢家係有送嘢㗎嘛...所以價錢都貼近。」

芒亨分為「日版」、「歐美版」和「亞洲版」三個版本，三者主要分別為遊戲的語言和相應不同的「DLC」（追加下載內容 ）。除了遊戲軟件，任天堂今次亦有推出芒亨限定版的Switch主機、手掣和Amiibo（任天堂自家發行的近場通訊產品），不少芒亨迷都會趁機收集。

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