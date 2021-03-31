九名泛民主派、黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘與區諾軒，於前年反修例運動期間，參與民陣發起8.18維園「流水式集會」，被控當日組織及參與未經批准遊行。案件將於今早在西九龍裁判法院宣讀裁決。

凌晨時分，有兩人帶同小座椅到場排隊，準備開庭時進入公眾席聽審。排頭位的女士表示自己很關注案件，又指因擔心稍後時間有親中人士排隊搶位，因此提早排隊。另一名同樣關注案件的鄭先生，關心李柱銘的審判結果，「如果最資深嘅大律師都要坐監，呢個係一個好具代表性好震撼嘅事嚟，一定會上國際頭條。」

至清晨6時許，排隊等候進入公眾席的約有10人，而法院外未見有警員報防。

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