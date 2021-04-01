紅磡黃埔花園今早發生懷疑丈夫斬妻倫常血案。警方早上8時半接報，指紅磡黃埔花園5期青樺苑5座一名男戶主，以利器襲擊妻子。警員到場調查，發現單位內有多人受傷，男女戶主受傷昏迷，血流如注，夫婦兩名兒子亦有受傷，懷疑是保護母親時受傷，救護員將傷者送伊利沙伯醫院搶救，惜夫婦兩人俱告不治。警方目前封鎖事發單位展開調查。

現場消息指，事發3房兩廳單位一家四口，男女戶主今早發生激烈爭執，其間男戶主情緒激動取出利刀，襲擊妻子，兩人期間發生糾纏，兩名兒子見狀上前阻止並保護母親，亦同告被割傷，但男女戶主均重傷昏迷。兩兄弟受輕傷仍保持清醒，眼見父母浴血家中，於是報警求助。

夫妻間出現爭吵是正常事，但綜合專家意見，夫妻間爭執時應避免產生敵意，以免積怨爆發，倘感情問題出現糾紛，應盡快面對處理，或求助專業人士，若一段時間後未現轉機，更應果斷離婚，免卻雙方累積怨恨。爭吵時應以事論事，切忌使用具傷害及侮辱成份的說話，傷害對方尊嚴，同時應留意對方情緒變化，倘情緒過於激動時應立即抽離，例如行開分隔冷靜，讓雙方情緒降溫後再討論事情，更要切記動口不動手。而事後亦應該主動修補雙方關係，緩和彼此間敵視情緒。而稚子目擊血案或會造成巨大心靈創傷，即使親友亦未必能處理，宜交由專業人士接觸針對性地處理。

本港過去半年發生的倫常悲劇

2021年2月25日：葵涌麗瑤邨患精神病多年73歲老婦趁69歲丈夫熟睡，從廚房取出一把菜刀，朝丈夫頭部狂斬六刀，丈夫劇痛驚醒呼救，驚動睡在客廳的女兒報警。男事主負傷制服妻子後由警員送院搶救，但傷重死亡，妻子則涉嫌謀殺被捕。

2020年11月21日：深井浪翠園一名51歲女戶主，與21歲長女及16歲兒子伏屍單位。據悉男女戶主近日商討離婚，男方離家兩個月後返家，豈料揭發悲劇。

2020年11月8日：長沙灣蘇屋邨一名32歲母親，凌晨疑趁一對子女熟睡，自製密室堵死門窗罅隙，剪斷煤氣喉，早上被發現後送院，全部不治。

2020年11月3日：旺角砵蘭街發一名32歲內地男子，疑因感情問題，於11月1日用刀殺害28歲本地妻子，丈夫事後畏罪在附近墮樓身亡，4歲兒子無知伴母屍兩日。

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