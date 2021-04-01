去年12月29日晚上，前新聞王子柳俊江駕駛私家車由尖沙嘴一停車場駛出漆咸道南，打算往油麻地方向行駛之際，懷疑未有依交通燈號停車，與一輛往天星碼頭方向的電單車相撞，柳俊江其後涉危駕被捕准保釋，事隔4個月，警方今日表示將落案控告他一項「 危險駕駛」罪，下周四（8日）上午於九龍城裁判法院提堂。

柳俊江去年9月亦曾捲入是非。去年9月9日晚，柳俊江太太雷康怡與一名25歲男友人，於觀塘偉業街一間茶室食飯，其間柳忽然現身，與該男友人口角，繼而打鬥，事後雙雙被捕。其後，警方正式控告柳俊江一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪。案件已於3月2日在觀塘裁判法院提堂，他獲准以現金500元保釋，案件押後至4月27日再訊。

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