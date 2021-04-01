晚上7時許，一輛6C線九巴行駛期間，44歲男車長發現一名42歲女乘客，未有佩戴口罩，駛至紅磡蕪湖街觀音街時停車並上前勸喻，但女乘客粗言穢語辱罵。司機遂警告如女乘客不戴口罩，會報警處理，豈料女子突然情緒激動，出手推撞並掌摑司機。警員接報後到場，將女乘客拘捕，至於司機則送院檢查傷勢。

九巴表示，晚上7時許，一輛路線6C巴士行駛期間，車長勸喻一名女乘客戴好口罩。惟該乘客未有配合，車長駛至紅磡蕪湖街及觀音街交界時報警處理。在等候警方到場期間懷疑受襲，事件已由警方處理。九巴對所有前線員工緊守崗位、保障市民健康表示感謝，亦再次呼籲乘客在公共交通工具上須佩戴口罩。

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