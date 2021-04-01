47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，當中最少12人如重囚般還柙在赤柱監獄，包括黃之鋒、朱凱廸、林卓廷、岑敖暉、陳志全、趙家賢、張可森、郭家麒、鄒家成、李嘉達、鍾錦麟及譚凱邦。

今早8時許，陳志全的男友人到赤柱監獄探訪，排隊辦理登記手續後，乘坐高爾夫球車進入監獄。他在監獄逗留兩小時後離開，其間未發一言。

同路人「爆買」支持譚凱邦妻手工皂網店

譚凱邦太太昨晚於手工皂網店fb page發帖，指她暫時不用搬離住所，「回想2月尾老公收到警署電話要提早報到，我地第一時間同業主退租，畢竟預計到議席將失去，而家呢度既租雖然都係萬幾蚊，不過真係怕再負擔唔起。」豈料近月不少人都「爆買」手工皂網店的產品，令譚太有足夠收入「處理家中事務及5月尾既官司」，並十分感謝顧客的支持，「特別係馬灣既街坊，無言感激。」

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