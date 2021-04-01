周四（1日）晚上近10時，有4輛解放軍車行駛至錦田公路近高埔路時，懷疑擺烏龍逆線行駛入青朗公路支路，更與數輛正在駛入錦田公路的私家車打照面。所幸雙方車速均不快，未有釀成嚴重意外，其後解放軍車便在路中心調頭陸續駛離。

其中一名《蘋果》讀者，正正是排頭位駛入錦田公路的私家車乘客。他憶述事發經過，指當時由妻子駕車經大欖隧道返家，出隧道後沿青朗公路支路駛往錦田公路，當駛近燈位前，突然發現有四輛解放軍車，集體逆線行駛，險象環生。所幸雙方車速不快，而他後方車輛亦只有數量，故未有導致嚴重意外或擠塞。

排頭位的軍車發現行錯路後，隨即調頭。然而由於軍車車身較長，調頭十分耗時，而軍車司機也相當小心，「都幾論盡吓，嗰段路都幾窄，我見架車都好辛苦，扭咗好多軚先轉到」。最後，讀者便在第一輛軍車成功調頭後，尾隨第一輛軍車離開現場，未知各輛軍車耗費多少時間才能成功調頭。

近年涉及駐解解放軍車輛車禍

2019年10月9日早上八時許，一輛校巴沿油麻地海泓道左線北行，其間一輛解放軍車由麗翔道支路向海泓道方向行駛。兩車行駛至香港理工專上學院西九龍分校對開時發生碰撞，校巴車身左側門玻璃碎裂，左邊車身有刮痕和凹陷，軍車右車頭也輕微損毀，幸兩車均無人受傷。意外發生後，車尾數名軍人仍靜靜坐在車內，等候上級的指示。

2019年4月6日一輛載有解放軍的軍車和一輛中型貨車沿天水圍天影路行駛，中型貨車疑收掣不及，撞向解放軍車車尾，貨車車頭損毀，解放軍車車尾凹陷，貨車司機頭部流血，兩名解放軍分別頭及腳部受傷。

2014年9月23日，一輛軍方四驅車在青衣昂船洲軍營內道路轉彎時，撞倒一名推着大型垃圾箱的66歲外判清潔工。清潔工頭部重創，駐軍營醫生即時替傷者急救及陪同送院，工人送院後情況危殆，警方事後進入解放軍軍營對肇事駕車軍人進行調查。當天肇事駕車軍人22歲，職級屬下士，他報稱當時時速約為20公里，在接受酒精呼氣測試後，證實並無飲酒。

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