九龍城發生傷人案。凌晨零時許，一名男事主駕駛七人車，沿太子道西往觀塘方向行駛，駛至龍崗道交界，突然被一輛寶馬私家車截停。寶馬車上跳出最少三名惡漢，持利刀強行打破七人車前座乘客位車窗，再拉男事主出車狂斬。

三名惡漢得手後，其中兩人跳回寶馬逃去無蹤，另一人則登上事主的七人車駛走，但駛出約10米至城南道路口失控，撞到左邊鐵欄後下車逃去。

男事主身體多處中刀受傷，倒卧路旁自行報案，其後半昏迷送往伊利沙伯醫院搶救，其白色球鞋更被鮮血染成紅色，其妻事後亦趕到現場協助調查。警犬亦奉召到場搜查七人車，據知警方事後展開「捷進行動」追緝涉案寶馬，但暫時未有人被捕，案件列作傷人。

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