警方在周二（30日）以情報主導的方式，拘捕3名本地男子和3名本地女子，年齡介乎29至61歲，他們涉嫌干犯「串謀詐騙」罪。警方指他們來自一個本地有組織的詐騙集團，涉嫌共同設立一連串的詐騙求職陷阱，令至少67名女受害人受騙，總損失約300萬。

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察陳日淮表示，警方在今年2月從勞工處收到情報，指在2020下半年接獲多宗求助個案，受害人不約而同受僱於九龍灣一間裝飾品貿易公司，並在工作最長只有3至4日的短時間內，因拒絕進行公司要求的黃金投資買賣，而遭無理解僱和拖欠薪金。

陳日淮稱，商業罪案調查科接手調查後發現之前一間位於油麻地的公司曾使用類似手法進行詐騙，兩間公司的董事不單是同一人，其餘負責日常操作的職員亦屬同一團夥。騙徒以裝飾品或出入口公司的名義，在求職網站招聘文員和助理，月薪至少13,000元。

受害人在應徵時，騙徒除了會索取他們的個人資料外，亦會評估受害人的警覺性。當受害人獲聘後，他們只需進行如抄寫等非實質工作，騙徒則會經常與受害人聊天，並稱自己在投資公司產品後獲利。當受害人信而為真並表示想投資時，騙徒便會陪同受害人取錢，並在稍後給予受害人其投資戶口的密碼。

受害人一開始會見到投資升值，惟其實並不清楚自己實際投資甚麼產品。此時，騙徒會遊說受害人加碼，但當受害人拒絕加碼，或不欲繼續投資想取回本金時，騙徒會指所有金額已虧蝕，不能讓受害人取回本金。受害人更會即時被無理解僱及無法領回薪金。

警方指，本案至少有67名受害人，全部是女性，年齡介乎29至64歲，主要是待業人士或家庭主婦。她們個人損失的金額1萬至80萬不等，總損失約300萬。

在周二（30日），警方採取行動，拘捕了涉案的3名本地男子和3名本地女子，年齡介乎29至61歲，他們涉嫌干犯「串謀詐騙」罪。警方亦曾搜查全港多個地點，包括詐騙集團位於油麻地和九龍灣的空殼公司，撿獲30部電腦，相關僱員的合約，20萬現金和用作道具的金飾裝飾品。警方相信已瓦解該詐騙集團的運作，但本案仍然有人在逃，警方初步已鎖定在逃人士身份，不排除稍後有更多人被捕。

警方指，若有市民懷疑自己曾被同一詐騙集團所騙，可致電18222與警方聯絡。

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