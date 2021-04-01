下午3時許，有建制派人士在石硤尾南昌街偉智街交界空地擺設街站，其間懸掛直幡、橫額和多面國旗，大為影響街坊和駕駛人士。突然，一面國旗倒在地上，同時有街站人士與兩名20多歲男女起爭執。警方接報到場調查，懷疑兩名男女是剪掉固定旗幟的索帶，因此以涉嫌刑事毀壞拘捕兩人。深水埗區議員甄啟榮在場目擊事件，提到其被捕男子是黃店「齊柏林熱狗」的石硤尾分店店長。

甄啟榮表示，當時店長與一名女子，與建制街站人士起爭執，據店員稱女子是店長女友。兩人下午4時左右被捕，帶至深水埗警署扣留，有律師跟進事件，而警員離開時也帶走一兩支旗幟作證物；至於3名建制街站人員雖一同前往警署協助調查，但至傍晚6時左右便離開。事後，街站和旗海均已移除，而熱狗店也拉閘暫停營業

甄啟榮指出，街站和旗海昨日（3月31日）起擺放有關位置，已有兩日，更有不少人在該位置派發物品，批評不但阻礙行人，亦遮蓋附近店舖舖面影響經營，更阻礙駕駛人士視線，構成危險。他接獲不少街坊投訴，因此昨日向食環署反映，要求移除，但對方迴避問題，僅回覆指有關直幡橫額旗海為「政治物品」，沒有即時處理，形容食環回覆「即係無答過你」。

《蘋果》正向食環署查詢，等候回覆。

齊柏林熱狗五年半前創立，一直以來都只做外賣生意，直到前年社運後，受惠黃色經濟圈而知名度大增。在去年肺炎疫情下，一年逆市狂開7間分店至27間，生意額增長20%，每月收入近400萬元，成為黃色經濟圈的成功指標。

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