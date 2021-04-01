「我諗住交兩封信畀佢（林鄭），希望佢親自接。」深水埗農場餐廳東主陳興濤早前入稟小額錢債審裁處，向特首追討政府2月上旬封區所致的777元損失，並在今午到禮賓府送交申索書予被告林鄭月娥。但禮賓府職員拒收，擾攘一輪終由一名警長代收申索書。即使旁人皆指陳的理據薄弱，但他仍堅持向林鄭作出申索，並強調自己「唔係愚人」，排除萬難追究林鄭只因「想為香港做啲嘢」。

一雙水鞋走天涯的陳興濤，今午近4時到禮賓府正門外按門鐘，打算送交申索書予林鄭。不過禮賓府職員拒收申索書，稱「我哋係唔會收信㗎喎」。其後，一名警員到場了解，並表示基於保安理由，指示陳到後門處理。經過一輪商討，最後一名警長代收申索書，稱會轉交予特首。陳隨後匆匆趕回餐廳準備晚市。

陳興濤指該封申索書是2月上旬入稟小額錢債審裁處後，每日花兩小時思考琢磨所得，「晚晚睇緊普通法入邊侵權嘅條例係乜嘢，有蓄意有非蓄意……朝早（在餐廳）煎扒嘅時候又諗吓。」他自覺今次入稟的勝算十分大，不過身邊的友人、甚至有律師都指他的申索理據薄弱，但他認為「理據薄弱唔代表冇理據……唔習慣、冇先例咪覺得薄弱囉」。

上月26日的首次提訊，審裁官曾稱行政失當不屬小額錢債審裁處的司法管轄權內，又指控告特首應以律政司司長為代表，而非把特首列為被告。儘管如此，陳強調自己「睇唔到有需要放棄嘅原因」，繼續從平日繁重的餐廳業務中抽空處理申索，排除萬難堅持申索林鄭只因「想為香港做啲嘢」，希望證明即使《港區國安法》已出台，普通法仍有其作用供市民追究當權者。

根據審裁處的指示，陳作為申索人需將申索書以郵遞方式送達給被告。他指並非因愚人節才選擇在今日親身送交申索書予林鄭，「我唔係愚人」，而是想作為天主教徒的林鄭能在接下來的復活節假期閱讀該份申索書，從而「靜心反省」。

政府於2月2日突襲深水埗封區強檢，區內餐廳被迫停業。其中，農場餐廳東主陳興濤入稟小額錢債審裁處向特首追討777元損失，指她專業失當，當晚下令封區侵佔他經營餐廳的租用權。案件在上月26日首次提訊，其後押後至7月14日再提訊；林鄭在首次提訊時由律政司代表，沒有親身出庭。

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