清晨有市民向天文台報告表示感到地震。據香港天文台的初步分析，今早上午5時40分中國東南部近岸發生一次 3.7級地震，震中位於北緯23.85度，東經114.50度附近，即廣東省河源市之西北偏西約23公里。(即距離香港之北約180公里)。

香港天文台表示，接獲約100名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第II (二)度，即在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感。

有居住在沙田城門河附近樓宇的市民在網上表示，「人坐係實木凳度，感覺好明顯，仲見到掛住條跳繩搖，持續大約4、5秒」。

fb討論區有多位網民表示，「大埔Feel到 好明顯左右fing左左一下」、「牛池灣感覺到」、「有呀！仲係床到感覺到搖咗一下，仲以為自己未瞓醒」、「將軍澳區，搖咗幾秒，我仲以為自己頭暈」、「係九龍塘，都感覺到」、「大埔，都嚇醒咗一下，以為發夢」、「北區feel到超過5秒」、「有呀！仲係床到感覺到搖咗一下，仲以為自己未瞓醒」。

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