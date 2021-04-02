西環柏雅動物診所今被《蘋果》爆出涉有助護無牌行醫，以及多宗手術事故後，平日預約幾乎爆滿的診所，突然變得冷清，只有零星客人前來取藥，有客人稱：「有冇牌唔緊要，睇得好咪得囉」。涉事診所下午在fb發聲明，否認無牌行醫，隨即引來網民非議，大部份留言批評診所狡辯及解釋牽強，更有人謂「希望你哋唔好再出嚟玩弄生命」。

記者從中午觀察所見，位於堅尼地城吉席街柏雅動物診所，以往診所客人絡繹不絕，今日卻出奇冷清，至下午4時才有一對中年男女來取藥。對於診所助護涉無牌行醫，取完藥的男子表示：「無乜問題呀，有醫生喺度呀，呢間診所我哋睇咗好耐，OK喎」。

繼續有狗主拎藥：有冇牌唔緊要睇得好咪得

下午4時許，另一男子前來為其愛犬拿藥。被問及愛犬由誰診症，他表示不知其姓名。記者提及診所內有兩名男子，一個高大肥胖（涉事助護），另一個矮小（獸醫江鶴鳴），他答是由肥胖男子診症。對於診所有人涉無牌行醫，他認為：「有冇牌唔緊要，睇得好咪得囉」。

柏雅今午在facebook專頁發聲明，指有關無牌行醫的指控已交律師處理，否認手術由助護操刀，稱短片中的Ken是根據獸醫指示並協助做手術。因診所人手有限，護士須分擔工作，強調手術程序是由註冊獸醫處理，以及有經驗護士協助。

柏雅稱：「眼看未為真」，表示短片流出相信與曾有紛爭的前合伙人及動物拯救組織有關。至於涉醫療失誤的事件，因已進入法律程序不回應。聲明惹不少網民留言回應，大部份均對聲明內容感不滿，直斥柏雅狡辯及解釋牽強，更有人謂「希望你哋唔好再出嚟玩弄生命」、「呃飲呃食行遠d（啲）啦」。

涉事柏雅動物診所爆出多宗絕育手術失誤，包括絕育後誤紮尿道、遺漏卵巢等，更有狗隻絕育4年後，今年2月患睪丸癌離世，檢驗發現只剩一個腎臟，有獸醫稱不排除有人誤將腎當睪丸切除。記者另取得多條短片，揭發柏雅有多宗手術疑由助護Dr. Ken操刀。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！