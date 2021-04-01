動物不幸遇上醫療事故，主人要追究困難重重。多名狗主經西環一間動物診所絕育後，接連發現手術失誤，卻遭獸醫管理局告知，要苦候最少4年才能完成投訴調查。女狗主4年多前帶愛犬絕育摘除睪丸，惟牠2月竟因睪丸癌離世，檢驗後更發現只剩一個腎臟。診所解釋，文獻顯示有狗隻有三個睪丸，但有獸醫稱聞所未聞，另不排除有人誤將腎當睪丸切除。《蘋果》追查得悉，涉事診所多年來涉醫療事故，包括絕育後誤紮尿道、遺漏卵巢、令傷口發炎含膿。另記者取得診所內片段，驚揭多宗手術懷疑由助護操刀。有知情狗義工怒斥：「佢哋真係獸醫界嘅敗類嚟，害咗好多動物！」涉事助護除涉無牌行醫，甚至虐畜，最高可判監三年。

記者：龔蕙芝 周子惇 林熊

涉事柏雅動物診所在西環開業5年多，診所內不見駐診醫生名字或卡片。多名熟客指，診所由江醫生和Dr. Ken兩人應診。自去年中，陸續有主人揭發柏雅絕育手術出問題。有主人指診症、開藥、覆診均由Dr. Ken負責。

「如果佢絕咗育，就唔會有呢件事發生！」2月中痛失愛犬的女狗主Betty憶述，2016年領養雄性英國老虎狗「肥B」，經柏雅檢查發現牠其中一個睪丸屬隱睪，即在體內未能下降至陰囊，故在柏雅絕育，切除兩個睪丸。

惟去年底，肥B卻確診睪丸癌，腫瘤直徑達10厘米，且擠壓膀胱，Betty感震驚，「醫生問我知唔知佢有隱睪，我話知，但做咗（絕育）手術喎。」肥B的癌細胞擴散至肺部及淋巴，不敵癌魔離世。獸醫檢查更發現牠只剩一個腎臟，指隱睪症狗隻的睪丸在腎臟附近，不排除有人誤切腎臟，但亦有狗隻天生得一個腎。

Betty事後質問柏雅，對方解釋「文獻上面曾經（有狗）有三個睪丸」，她感匪夷所思，柏雅至今仍拒提供當年絕育紀錄，她欲為愛犬討回公道，卻不知從何入手，「獸醫管理局話要4、5年。」故將事件公諸於世，以免再有貓狗受害。

「呢一間嘢唔可以畀佢存在，害咗好多動物！」義工Daisy於2015年底經義工介紹認識柏雅診所，親見Dr. Ken診症及解說病情。多名狗主曾向她提及柏雅醫療失誤，例如2016年有約瑟犬絕育後，尿道遭誤紮，致不適慘叫，「領養人同我講話佢哋（柏雅）搞唔掂」，需轉至另一診所做緊急手術。

《蘋果》調查發現，全名江鶴鳴的江醫生為註冊獸醫，Ken真名楊旭彤，獸醫管理局沒其註冊紀錄，他僅曾在不同診所當助護，2015年與江經營柏雅。記者取得五段2016年柏雅內拍攝影片，可見有剝牙及絕育手術由Ken操刀，他為動物開肚、切除組織及縫線，間中更指示江遞上縫線，又曾嫌手術「麻煩呀！」江則負責遞上醫療用具、聽心跳、執拾術後物資。一次完成手術後，江欲喚醒狗隻不果，向Ken請求指示。

去年二人以獸醫身份接受網媒訪問，負責訪問的記者透露，當時楊自稱姓江，寫上全名為江鶴鳴，解答寵物疑難；江則自稱姓陳，訪問後叮囑記者別寫醫生姓名，要以英文名稱呼，令她感奇怪。據知警方2月放蛇調查Ken涉無牌行醫，但不成功。

記者上周四晚趁Ken離開診所時查詢，他不發一言；翌日他主動要求解畫，與江逐一回應指控，先否認有人無牌行醫，但承認Ken是片段持刀者，「（江）好提攜我哋，畀機會我哋去做縫合練習。」Ken指片段為絕育手術尾聲，他正縫線，惟片段可見他抽取血紅色組織棄掉，他解釋縫合時將阻礙視線的「器官」或「脂肪」拿起「擺開一邊」；片段中江曾提及「剝牙」，但Ken解釋當時在洗牙。

Ken稱自己有12年獸醫護士經驗，去年中辭任柏雅董事，打算到台灣或澳洲攻讀獸醫，現為兼職，每日在診所留至深夜，僅打機、飲酒，還邀請記者拍攝他的PS4，江緊張地附和指Ken在診所內僅讀書兼自修。

江承認以往沒臨床獸醫經驗，在內地畜牧業為家畜做防疫10多年，成立柏雅後不論診症、開藥及手術均由他負責，若有人誤會Ken為醫生，純因「我口才冇咁好，唔係咁識表達…我做診斷講重點，報告就交畀同事。」正如外籍獸醫靠本地助護翻譯，「（助護）講得多係咪獸醫呢？只不過好多時我交畀同事幫我處理。」

對於狗有三個睪丸的說法，中國（香港）獸醫學會會長蕭嘉和指，尋找醫學文獻未有發現，揶揄稱若當真，「其實可以寫論文。」至於隱睪症比一般絕育手術複雜，要開肚摘除睪丸，最大風險是誤切前列腺或腎臟，因兩者較接近睪丸，不過「腎同埋睪丸個大小、texture差太遠喇」，具經驗醫生絕少犯錯。

蕭看過柏雅手術片段，引述《獸醫註冊條例》指涉診斷或外科手術，須由持牌獸醫負責，僅部份在列明程序，助護可經獸醫「直接持續監督」進行，例如洗牙、氣管插喉或拔喉等，「係一定要企喺隔離全程監察。」至於剝牙及絕育視為手術，「落手落腳一定係醫生做。」

涉事註冊獸醫疑縱容助護行醫，大律師潘學文指需經獸醫管理局內部聆訊追究；該助護或涉無牌行醫，最高可判監禁1年及罰款10萬元。如二人的醫療行為不合理，「例如割錯其他地方，令動物承受不必要痛楚」，或干犯虐畜罪，「同你喺屋企幫隻狗𠝹兩刀醫病冇分別」，最高可判監三年及罰款20萬元。惟潘指動物不會說話，或增搜證難度，「只可靠醫療報告等去呈現傷勢。」

獸醫管理局指不評論個別個案，根據《獸醫註冊條例》，非註冊獸醫提供獸醫外科學或提供獸醫服務，包括診斷、進行外科手術等，即屬犯罪。過去5年，有2宗違反上述條例遭定罪個案。按《註冊獸醫實務守則》，獸醫不得協助未經註冊人士進行獸醫業務；倘知悉有人非法執業而不通知管理局，屬不道德行為。警方指沒有備存有關無牌獸醫的檢控數字。

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