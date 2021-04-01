九龍城警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨晚約6時40分，進行代號「犂庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查紅磡落山道一工業大廈，搗破一個懷疑非法麻雀檔。

行動中，拘捕一名52歲姓陳女子涉嫌經營賭博場所；另4男3女、一名内地女子（43至67歲），則涉嫌在賭博場所內賭博被捕，撿獲4張電動麻雀枱、8副麻雀及約1,800元賭款 ，一併帶署調查。所有被捕男女同時涉嫌違反限聚令（第599G章），警員將向他們發出定額罰款通知書。

深水埗警區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，突擊搜查長沙灣道883號一工業大廈單位，搗破一間派對房間。該單位亦涉嫌用作無牌賭博場所。

警員在單位內拘捕一名52歲姓陳男負責人，涉嫌管理賭博場所及違反防違條例（第599F章）；另外，單位內5男3女，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕，該8名男女以及其餘20位派對房間的顧客，亦違反防聚令（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員撿獲兩張麻雀枱及一批賭博工具。所有被捕男女現正被扣留調查。

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