一連五日的復活節長假期今日開始，多名市民趁假日到郊外行山，惟至少有17人受傷需要送院。早上10時許，一名34歲外籍女子偕丈夫到大嶼山行山，原定由老虎頭郊遊徑至愉景灣，其間突然失足扭傷腳，未能繼續行程。飛行服務隊派出直升機到場將她吊起，並送往東區醫院治理。

從讀者提供的片段所見，現場當時有數名救護員，相信他們替傷者進行簡單急救後，在場等待飛行服務隊到場。其後直升機到場進行拯救行動時，螺旋槳刮起大風，以致沙塵滾滾，多名行山人士走到一旁暫避。

「老虎頭」位於愉景灣以西，高465米，由於山上的有一巨型石崖，如一頭於高處俯瞰愉景灣的老虎而得名。

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