裕民坊公共運輸交匯處於今日（2日）啟用，《蘋果》今早到場視察，交匯處運作大致暢順，有長者大讚現場冷氣充足，即使排隊也不感辛苦：「𠵱家涼住，好似搭飛機咁。」但亦有乘客表示指示欠清晰，「唔知點樣搵個路口。」

佔地約16萬呎的裕民坊公共運輸交匯處屬全港最大的有蓋運輸交匯處，共分兩層，上層冷氣開放，是8條巴士線的總站，下層為有21條小巴線及「紅van」 的小巴總站。

《蘋果》今早到現場視察，可能因為假期，人流不算擠湧，運作大致暢順，各巴士線和小巴線未見有人龍排隊，大多數時間只有10人內排隊。現場除了有客務站供乘客詢問，亦有保安協助乘客登上巴士。

黃太大讚此公共運輸交匯處，認為比以往的露天巴士站好：「梗係好好多啦，起碼唔使曬喺下邊，𠵱家涼住，好似搭飛機咁。」而且可減少吸入廢氣，她比較油塘的交通交匯處說：「大本營嗰個（交匯處）係好焗㗎...雖然佢四通八達。」

另一長者李太亦指交匯處「涼浸浸」，讓她等巴士時感到十分舒服，亦因交匯處位處室內，「落雨都唔怕。」

古女士同樣表示在交匯處等巴士較以往舒服，但認為指示不太清晰，「都係唔習慣囉，好似入到嚟商場咁，唔知點樣搵個路口。」有一名長者亦認為要走上一層等巴士比較麻煩，「有利必有害，你要行多路上嚟，但係平日個車站係（地面）。」

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