47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，其中吳敏兒、袁嘉蔚、余慧明、黃子悅和毛孟靜5名女子還柙羅湖懲教所。下午二時，歌手黃耀明和何韻詩結伴前來探望毛孟靜和袁嘉蔚，二人逗留至下午四時半離去。

黃耀明指毛孟靜精神不俗，身體狀況良好，閒時在獄中會義教囚友英文，毛亦向他們表示獄中伙食比想像中好，「都適應到嘅。」此外，黄透露袁嘉蔚情況不俗，「剪咗個好得意嘅頭」，更指她十分樂觀，「同我哋講咗好多好有趣嘅事，佢話佢希望將入面嘅生活，轉變成佢想寫嘅嘢。」

二人指，連日來探訪多名還柙人士，甚不容易，何韻詩稱：「辛苦明哥囉，佢要好早起身。」黃耀明則笑言探訪男子更為辛苦，「因為佢哋早吖嘛」，但指縱使辛苦，仍十分值得，「佢哋真係為香港付出咗好多。」何韻詩又寄語香港人要堅持下去，「就算喺出面，都唔容易。」二人亦指眾人在獄中十分堅強，着港人不用太擔心，「佢哋成日都叫我哋唔洗咁擔心，覺得我哋有陣時仲擔心過佢哋！」

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