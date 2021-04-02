過去5年，獸醫管理局接獲約250宗投訴，主要涉及獸醫的診斷、治療或手術過程等問題，當中僅26宗裁定成立，有個案主人苦等6年才獲判決。動保界人士批評，局方處理投訴過慢，手續繁複，令很多主人卻步不作投訴。即使有獸醫被裁定專業失當或疏忽，罰則亦過輕，許多僅為書面譴責、要求修讀課程或舉辦公開講座，「好匪夷所思，完全無阻嚇性」，形容獸醫管理局如無牙老虎。

記者：林熊 趙媛媛

獸醫管理局指過去5年約250宗投訴，已完成個案平均處理時間約11個月。局方定期將紀律研訊判決上載網頁，記者翻查發現，研訊委員會於2016年8月至2019年8月共進行11宗紀律研訊，大多處理2012至2015年間投訴個案，當中兩宗於2012年發生的個案，6年後才有判決。根據局方2020年期刊，尚有2014年的投訴未完成調查。

「佢哋去調查，當然需要時間，但係用幾年時間係不可接受。」拯救香港貓狗主席李佩芬批評，局方處理投訴過慢，而且只接受郵寄或親身遞交投訴信，十分落後，「搞到好多動物主人都會卻步，因為都係件幾嘥心力嘅事。」

動物不懂說話，須靠醫療報告等記錄作證。李坦言，市民如欲投訴，搜證上會遇不少困難。若動物身亡，主人更或須自行聘請專業人士解剖及寫報告，「（解剖完）又要寫封投訴信，再郵遞畀獸醫管理局，佢哋又處理得慢，攤長幾年，可能到最後已經不了了之。」

根據紀律研訊判決，有獸醫手術時將藥棉遺留貓隻體內，遭裁定疏忽或失當，但罰則僅為發書面譴責，以及要於兩年內完成修讀20小時與外科有關課程。另有兩名獸醫因診治狗隻心臟病及眼部創傷，被裁定涉疏忽或失當，最終僅被書面譴責及要求於12個月內舉行公開講座。李直指罰則過輕，「情況猶如你揸車，扣咗三分，佢會叫你去讀個課程，然後俾返三分，毫無阻嚇性。」

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