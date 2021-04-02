一名外籍人士，中午偕朋友挑戰馬鞍山險峰，經過吊手岩爬上牛押山途中，因為綑綁大石的繩索突然鬆脫，洋漢直跌落山，驚險一刻，幸於10米下被樹椏擋住救回一命，他擦損頭和手腳大叫「Thanks God」，但卻不顧傷勢繼續行程。《蘋果》記者湊巧工餘行山，與山友一同協助事主。

一般而言，挑戰馬鞍山4峯，是由馬鞍山郊野公園燒烤場起步，經吊手岩、牛押山、馬鞍崗、大金鐘到昂平高原，路線上落多，而且沿途崎嶇多碎石，屬於高難度，有一定危險性，絕不適合新手。出事地點是離開吊手岩後，登上牛押山的一段山路，約10米長，相當陡峭，有前人留下一條白色的繩索。

記者所見，墮坡的外籍人士年約40歲，身材略胖，他和同行朋友只穿着普通波鞋，既沒有行山枴，也沒有手套。當這名男子拉着白色繩往上爬之際，綁住繩的大石突然鬆脫，洋漢頓時向左邊跌出，在場人士失聲大叫，驚險一煞，幸他在10米下被樹椏擋住，否則勢必跌落懸崖下；該塊大石也在他身邊直滾下去。

洋漢頭和手腳也擦傷流血，尚幸屬皮外傷。記者和其他山友合力，將他救起。他上到略為安全的位置，即大叫「Thanks God」，檢視傷勢後稱不需報警，並繼續行程。

勿倚賴行山人士設置的繩索

馬鞍山4峯，包括吊手岩（589米）、牛押山（677米）、馬鞍山（702米）和大金鐘（563米），全部都是又高又斜的大山，全長約9公里，沿途沒有補給站。途中有前人在陡峭的斜路，旁設置簡陋的繩索，但這類繩索安全成疑，行山人士請勿依賴。

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