連鎖式經營的意式餐廳薩莉亞（Saizeriya），青衣長發商場分店，昨日有顧客投訴外賣意粉內有老鼠頭。《蘋果》讀者當時正準備堂食，目擊一名男子拿着外賣氣沖沖跑進，大叫外賣意粉內有老鼠頭，叫其他客人不要繼續吃。記者今日致電餐廳查詢，經理承認有相關投訴，該顧客已報食環署，事件由有關方面調查。

讀者高女士稱，昨晚8時40分右左偕丈夫到長發商場的薩莉亞用膳，「坐低5分鐘還未點餐，有個男人好激動咁走入嚟大嗌『 有老鼠頭呀，大家唔好食住，停手呀！』」當時店內有5至6枱客，高女士的丈夫和數名顧客走上前了解。該名男子稱，剛在這裏買外賣回家，吃了幾口驚見有老鼠頭。他還打開餐盒展示給各人，果然見到有疑似老鼠頭，嚇得大家議論紛紛。

由於高女士懷有身孕，頓時擔心起來，沒有點餐便告離開，稍後她Facebook「青衣街坊吹水會」群組內，見到有網民發帖，附有該盒老鼠頭意粉，估計是同場的顧客拍攝後放上網。

今日中午，《蘋果》致電長發商場的薩莉亞查詢，姓鄭經理確認昨日有顧客投訴外賣有動物屍體，但聲言不清楚詳情。鄭說：「唔知，唔係好清楚；唔知佢（顧客），我都唔係好清楚。佢call咗食環，食環收走咗啦，其他就唔清楚。」並着記者向食環查詢。

對於顧客指餐廳的外賣懷疑有老鼠頭，鄭同樣回答說「唔清楚」，至於會否擔心影響餐廳聲譽？他說：「呢樣我都唔係好理得。」但表示經營一年多以來，從沒因衞生問題遭當局票控。至於有否安排退款或賠償之類，鄭淡然說：「個客無理過我喎。」

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