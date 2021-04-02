柏雅動物診所頻頻發生絕育手術失敗事故，其中一名女狗主的愛犬絕育後三年，竟因卵巢水囊險死。她向小額錢債審裁處興訟，申索半年至今年初才獲判勝訴，聆訊期間，更發現柏雅派出代表主診醫生，竟非多年來為她愛犬診症的醫生，令她震驚。她嘆道，申索過程求助無門，「摸着石頭過河」，現時討回公道之路只屬起步，因獸醫管理局指投訴至聆訊需等候4至7年，「（時間）一定唔合理啦，但我冇辦法。」她直言會堅持到底，為愛犬討回公道。

記者：龔蕙芝 趙媛媛

Joey四年前領養約6歲的史納莎雌犬，取名「小白」，由柏雅動物診所絕育。手術後兩個月，小白陰部滲血，隨後每半年一次，Dr. Ken解釋為尿道炎，處方消炎藥，此後成為小白家庭醫生，「同我隻狗仔做檢查、開藥、同埋講解病情。」

去年5月尾，小白突然休克，Joey立即將牠送往城大動物醫療中心急救，同晚留醫深切治療部，「當值醫生話腹腔有個檸檬咁大嘅水囊。」數天後，該中心醫生指經化驗後，證實水囊為一個帶有子宮組織的完整卵巢。

當時Joey感震驚，即致電柏雅要求索取小白的醫療紀錄，「我想查證究竟三年前有冇做絕育手術。」柏雅經多番催促才交出紀錄，但她發現柏雅隱瞞絕育紀錄，因小白2017年4月做絕育手術，相關紀錄卻由該年6月28日開始，「我覺得想掩飾一啲嘢。」她終花逾4萬元醫治小白。

小白康復後，Joey多次致電及上門向獸醫管理局查詢事件是否涉醫療失誤，回覆令她無奈，「成日都話呢啲問題我答你唔到。」她只好上網及向其他獸醫問意見，最後來回詢問局方5次，才成功遞交投訴表格，「佢同我講（聆訊）要3至5年，因為肺炎可能要4至7年。」雖然時間不合理，但她只能無奈接受。

Joey亦入稟小額錢債審裁處追討，起初求助獸醫管理局邀請專家證人不果，終需以法庭傳票才成功傳召另一位獸醫作證；庭上更意外發現數年來為小白診症的Dr. Ken疑為無牌獸醫，「代表柏雅出庭係一位又瘦又矮嘅江醫生，自稱幫小白診症同做手術。」她肯定說，庭上首次見到江鶴鳴醫生，「一直以為嗰個Dr. Ken就係叫江鶴鳴，原來係兩個人嚟。」

審訊時，江的證供屢現矛盾並多番改口，指事故或與卵巢增生有關，遭獸醫專家否定。審裁官批評江證詞前後不一，認為他非可靠證人，判Joey勝訴，獲賠醫療及訟費逾5萬元，「成個過程都係誤打誤撞，完全搵唔到人幫我。」她希望勝訴能令獸醫管理局加快處理投訴，包括手術失誤及縱容他人非法執行獸醫業務。

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