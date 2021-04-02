開業五年多的西環柏雅動物診所，近年多番爆出動物福利醜聞，包括疑為寵物店簽發假針卡、經營網店違法售藥等，惹網民圍剿。姓楊診所主腦Dr. Ken去年更改名Dr. Max疑掩人耳目，本為柏雅董事兼股東的他，去年遭興訟追討，即辭任董事，甩身交由江鶴鳴醫生獨自承擔。有診所前職員透露，江醫生雖為本港持牌獸醫23年，但過去僅為內地雞場照料及為家禽檢疫，缺乏醫治貓狗經驗，「對小動物冇乜愛心。」形容江為Ken的傀儡，常遭呼喝和差遣。

記者：龔蕙芝 林熊

「覺得好奇怪囉，（江醫生）連洗耳仔都唔識。」狗義工Daisy於2015年至2019年常到柏雅照顧動物，起初以為只有Dr. Ken是獸醫，「佢兩個角色呢，（診症時）姓江就好似助護企喺度唔出聲，Dr. Ken就好似醫生咁坐喺度。」後來看到江鶴鳴卡片，才驚覺他是獸醫。有次僅江醫生應診時，竟向她求助，「個客叫佢幫隻狗洗耳仔，但佢唔識洗，叫我幫手。」Daisy直指離奇，開始留意江應診，「你問佢啲嘢，佢唔識答你㗎。」每次要Ken代答，更常遭Ken爆粗指罵。

柏雅前職員透露，本為助護的Ken認識江醫生後一拍即合開設柏雅，不時同以獸醫身份接受傳媒訪問，「Ken話江鶴鳴易控制。」他觀察江醫生多時，「佢對貓狗其實冇咩愛心同經驗。」應診時無自信，常要Ken代處理，儼如傀儡。

前職員另指，二人早於2016年就帶針藥，到旺角寵物店幫貓狗打防疫針，至去年捲入旺角寵物店預防針卡造假事件，被指發出虛假注射日期針卡，柏雅否認；後來又被指經營網店違法出售處方獸醫藥物，有買家指曾在Vet-Pro網站購藥，送貨員稱由柏雅送出，Ken名下亦有一間已告解散名為Vet-Pro公司。

接連遭網上踢爆狙擊，柏雅去年起嚴謹收症，經Daisy轉介舊客均被拒覆診，「話Dr. Ken好忙，今個月仲話Dr. Ken冇做。」翻查網上資料，Dr. Ken去年中曾易名Dr. Max，續以柏雅獸醫身份應診。記者連日觀察，也見Ken在診所出沒，客人絡繹不絕，他連午飯時間也不外出，每日近凌晨「守尾門」拉閘收工，並與疑是女友助護MoMo離開；江醫生則較二人早約一小時放工。

根據獸醫管理局資料，江1988年畢業於國立臺灣大學，1998年在港成為註冊獸醫。柏雅2015年開業時有三名董事，其中一人2017年退出。後來柏雅改名海濤，江及Ken於2018年重新成立柏雅，並任董事及股東。去年中Ken突辭任董事，當時診所正面臨小額錢債審裁處訴訟。

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