建制派人士昨午在石硤尾擺設街站，並懸掛直幡、橫額和多面國旗，附近黃店齊柏林熱狗店的店長和女友疑剪掉索帶而與在場建制派人士起爭執。警方事後以涉嫌刑事毀壞拘捕熱狗店店長及其女友。目擊事件經過的深水埗區議員甄啟榮指，二人被捕後曾被警方帶回寓所搜屋，至今仍被扣留。

齊柏林熱狗店事後在其fb專頁發帖，指有律師正在跟進石硤尾店的店長被捕一事，而位於石硤尾的齊柏林熱狗店昨日一度暫停營業，記者今日到場了解，發現舖頭已恢復營業，不少客人前往光顧。

目擊整個事發經過的區議員甄啟榮向《蘋果》透露，齊柏林熱狗店店長與其女友被捕後，曾被警方帶回寓所搜查，扣留逾24小時仍未獲准保釋候查。他直言警方今次的行徑誇張，小事化大，「就算真係現場有啲咩衝突，可能牽涉刑毀，都係嗰一刻現場發生咗嘅問題…搞到又要24小時（扣留）又要搜屋...變咗侵犯咗當事人其他私隱同自由。」

警方指，昨午在深水埗南昌街和偉倫街交界拘捕一名29歲男子及一名26歲女子，二人屬男女朋友關係，他們涉嫌損壞24條約值240元的橫額索帶，現因涉嫌刑事毀壞被捕，並交由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進。

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