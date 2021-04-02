一連五日復活節長假期開始，雖然疫情稍為回落，專家亦提醒市民要嚴守防疫措施，但假期還是要出外走走。大清早，西貢市已經聚集大批前往西貢不同地點的遊人，露營、釣魚、遠足和離島，各式各樣。無論是巴士、的士和街渡也大排長龍。

早上9時半，西貢市中心人頭湧湧，前往北潭涌、黃石碼頭的巴士站大排長龍；新界綠色的士站亦不遑多讓，粗略估計有約100人排隊。與此同時，碼頭亦有一眾準備坐街渡到外島的遊人。各人或是帶備露營用品、釣魚工具，或是一身行山裝束，各色各樣。

王先生和陳小姐準備到浪茄露營，他們早上10時左右到埗打算坐的士，不料大排長龍，有點失預算。王說：「入嚟（西貢市）都塞車，已經預早咗。」陳小姐則表示，擔心營地好爆。

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