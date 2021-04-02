紅磡黃埔花園昨日（1日）發生倫常血案，49歲姓余男子疑因財困，突然用陶瓷刀斬殺48歲姓庾妻子，其後更襲擊兩名兒子和貴婦狗後自刎，造成2死2傷悲劇。事隔一日，該樓層已解封，管理公司安排工人清潔走廊，鄰居都悲劇都感到難過和愕然。

今日案發樓層已被解封，管理公司派清潔工人到來清潔走廊的血跡。由於一屋四人，男女戶主身亡，兩名兒子受傷要留院，單位重門深鎖。有鄰居指，血案前未有聽到爭吵聲，而余氏一家日出而作日入而息，沒有聽到爭拗聲傳出。

據了解，余氏一家自2016年起以月租2萬元租住該個位於黃埔花園5期青樺苑5座的事發單位，男戶主平日在倒垃圾時，亦會與鄰居打招呼。警方仍然將案件列作謀殺、自殺及傷人案處理。

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