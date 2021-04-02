詐騙集團成立假的派對房間公司，招攬「搵快錢」的市民借出個人資料申請信用卡進行虛假簽賬，涉及金額8,500萬元。警方昨日採取行動，拘捕包括主腦在內的24名男女。

警方毒品調查科財富調查組總督察張恒暉交代案情稱，歹徒以派對房間名義成立公司，並設立信用卡商用戶口，然後成立多間空殼公司，並招攬傀儡，給他們提供虛假的僱員記錄及入息證明，然後向不同信用卡公司申請信用卡，共計逾200張，再在公司成立或經營的派對房間進行大量簽帳，由2019年1月至2020年7月期間一年半內簽賬8,500萬元，平均簽賬4萬幾元，最高一筆12萬元。

所有的簽賬已由戶口現金提取，或轉賬到集團其他成員的個人戶口，少部份用作支付信用卡的最低還款額。傀儡沒有依時還款，拖欠大量卡數，甚至申請破產，他們拖欠的款項由幾十萬至300幾萬不等，令發卡銀行蒙受損失。

張恒輝續稱，警方昨日出動100人，搜查32處地方，包括住宅及空殼公司的地址，以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕15男9女（23至67歲），當中包括57歲的主腦及骨幹成員。同時警方掩至派對房間登記的葵涌寫字樓，證實單位是空置，沒有實質的派對房間業務；被捕人住所內有大量信用卡及相關銀行文件。現場凍結集團130萬元，相信都是犯罪得益。

被捕人有保安員、廚司，售貨員及地產經紀等，跟申請信用卡上報稱的職員並不相符，部份人無業；相信他們因為經濟困難，借出個人資料作為傀儡，讓集團申請信用卡。全部人被扣查中，警方相信已瓦解此集團。

張指出，歹徒今次的犯罪手法略有不同，以往是在店舖購物後轉售圖利，今次則由集團成立公司，並申請信用卡商用戶口，再直接現金提取或轉帳到名下其他個人戶口。他呼籲市民勿為「搵快錢」而借出個人資料，洗黑錢是嚴重罪行，最高可判入獄14年及罰款500萬元。

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