一連五日復活節長假期開始，雖然疫情稍為回落，專家亦提醒市民要嚴守防疫措施，但假期還是要出外走走。今早有不少市民到鴨脷洲玉桂山行山享受大自然，但有資深行山客指今日天氣炎熱，沿途山路陡峭，故不建議小朋友和行山初哥前來郊遊。此外，之前鴨脷排對出海面曾發生「舢舨激戰」，故今早有警員向市民派發傳單，提醒市民切勿乘搭無牌街渡。

《蘋果》今早在登上玉桂山前，曾在登山口視察約10分鐘，期間約有20名市民先後上山。記者沿路所見，不少人都是一家大小前來郊遊。有多年行山經驗的張先生在回程落山時表示，今日天氣頗為炎熱，「帶咗兩支水都飲晒」，沿途的山路陡峭且碎石較多，甚至有沙漠化的現象，故不建議小朋友和行山初哥前來郊遊。

部份行山人士在登上玉桂山後，都會到山下的連島沙洲和鴨脷排「打卡」，然後乘坐舢舨返回香港仔避風塘。但上月下旬曾發生兩艘舢舨疑爭客而在海上互撼一事，引起不少市民關注，事件主角更曾主動找傳媒平反。今早有兩名警民關係組警員在登山口向市民派發傳單，提醒市民切勿乘搭無牌街渡，並附上潮汐漲退表供參考。

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