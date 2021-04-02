病人遺物被當垃圾處理，令人質疑過程中是否有人為出錯。有病房職員透露，雖然處理病人財物有既定守則，但亦要靠員工自律及細心，否則亦有可能出現丟錯病人遺物的烏龍事。

有病房職員表示，若病人離世，如家人尚未執拾病人物品時，護士需在交更前，將床位處理好，避免將工作帶到下更同事。按規定會由護士通知家屬，再通知病房助理如何處理，病房助理便會根據指示「清場」。

她指出，一般情況病房助理在執床時，都會檢視物品類型，如屬醫療廢料，會用專用的紅色膠袋裝起分類，而一般垃圾則以黑色膠袋。至於是否連病人背囊或隨身袋棄掉，該名職員指，按常理都會檢視袋內是否存放財物，「無理由見到銀包手機都會掉！」不過亦不排除有人欠細心或貪快手，「姑娘叫掉咪掉囉，都未必會打開個袋睇下！」

病房助理若發現有值錢的財物，一般會先交護士處理，若最後未能聯絡家人，則會由病人聯絡主任收起及跟進。該名職員又指，病人入院後一般會將財物放入抽屜，不過入院首日，護士及病房助理都會提醒病人切勿帶貴重物品，若非不得已，亦可將財物放入病房護士台「保險箱」暫時存放。

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