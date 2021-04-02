生於單親家庭的Joe由媽媽獨力養大，面對喪母之痛，Joe既為辦事後事奔波，還要就誤丟亡母遺物獨力與院方周旋，令她心力交瘁。Joe解釋費盡氣力要找回亡母手機是希望找到母親的電話簿，聯絡母親友人及一眾親朋轉告死訊，讓親友出席母親的葬禮送別，替亡母完成唯一心願，亦是她所能為母親做的最後一件事。

禍不單行的是與母親離異多年的父親亦於去年去世，短短一年間經歷兩名至親去世，她坦言在香港已無親無故。她解釋，母親的親人多在內地，要辦理後事，只有她獨自一人，說到激動處淚流滿面痛哭；「我𠵱家得番一個人，又要搞後事，仲要同醫院斡旋，我就嚟頂唔住。」

今年1月，Joe為母親慶祝50歲生日，「一諗到呢個係佢最後一個生日，同埋佢只係50歲，我覺得成件事好慘，她的遺物還要這樣被處理。」雖然母親臨終前要她獨力照顧，不過亦很感激母親任職的759阿信屋的同事，一直很關心她們，在母親患病期間，公司讓她停薪留職，甚至作出金錢上的幫忙，令她們感受到人間有愛。

對於母親的去世，Joe一直難以釋懷，更遺憾多年來從未與母親旅行。兩年前母親證實患上大腸癌，隨之而來就是一場疫情，將Joe殺一個措手不及，「我同佢講，好番後一定會同佢去不同地方，因為我哋從未去過旅行，直到𠵱家仲未飛到，佢已經走了。」

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