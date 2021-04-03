接近市區的鴨脷洲玉桂山，在今個復活節長假期也成為熱門景點。今日一個上午，遊人絡繹不絕，粗略估計有300人，烈日下人人汗流浹背，有市民更即興落水暢泳一番。較早前，鴨脷排對出海面曾發生「舢舨激戰」，過去兩日無牌街渡似乎有所收歛，不敢靠岸接客，懷疑轉而在另一處礁石上落。

記者今日到玉桂山視察，一個上午不斷有市民川流不息的來往，當中不乏一家大小。其實玉桂山的山路陡峭，碎石又多，甚至有沙漠化的現象，所以也有一定危險性。其中一段路，更輔有前人留下的繩索攀爬，雖然安全性成疑，但仍有很多市民借力使用。

其中一對男女行到鴨脷排更即興落水暢泳。他們表示，天氣炎熱行程比常想中辛苦，不過尚可應付，預計稍後由原路折返。他們坦言原來只係打算浸腳，但實在太熱，要落水降溫。對於有街渡為爭客相撞的驚險事件，他們認為街渡確實有存在價值，可方便遊人。「有就好囉，冇就量力而為，行唔到就唔好行。」

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