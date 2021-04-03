4月1日凌晨，九龍城太子道西近龍崗道交界發生一宗斬人案件，一名駕駛七人車27歲姓葉男子，遭一輛寶馬私家車截停，3名刀手打破車窗將葉拉落車斬傷後逃去，葉多處中刀清晨送院救治，警方其後在事主所乘坐的七人車內，搜出一批市值共約5000元懷疑毒品，遂拘捕30歲姓蕭男車主，他涉嫌販毒被捕。九龍城反黑組接手展開追查。至4月2日晚上，警員在北角拘捕一名25歲姓馬男子，他涉嫌傷人被捕，現正被扣留調查。

消息指，這宗斬人案涉及新義安同門內訌，一名新義安頭目「細孖」企圖轉投14K，盛傳有同門計劃執行「家法」，細孖又與新義安的另一頭目「盧賢」因爭女積怨，被爭奪的女子樣貌出眾，無黑幫背景，雙方談判不果，結果引起腥風血雨。

3月26日清晨，一名姓馮青年（23歲）於尖沙嘴柯士甸路近漆咸道南截乘的士，車輛開行不久，3名男子突從一輛黑色私家車衝下，持斧頭、鐵鎚和刀狂砸的士擋風玻璃及車窗，更狂斬姓馮司機（59歲）及乘客，刀手其後登上接應私家車往漆咸道南方向逃去。

企圖「過底」一方眼見自己人被斬傷，氣結難下，決定以牙還牙，凌晨在九龍城照辦煮碗展開復仇，將新義安人馬一方的相關人士斬傷。

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