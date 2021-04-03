復活節長假期踏入第二日，疫情下放假，市民繼續郊遊享受大自然。其中郊遊熱點大美督，雖然BBQ場仍然封閉，但無損興緻，市民轉為踏單車，腳踏船，一樣熱熱鬧鬧。

往時假日「一爐難求」，但疫情下，大美督燒烤場仍然封閉。市民只好改為踏單車、租船仔。早上11時，不少市民一家大小出動，約20名市民排隊等候租用獨木舟和腳踏船。

其中一款以通訊軟件Line主題人物「兔兔」作裝飾的腳踏船特別受歡迎，但因為數量不多，有粉絲為成坐上客，寧願在岸上等候。而碼頭對出的海面，也有約20艘大大小小的獨木舟和腳踏船，其中玩獨木舟的市民裝備十足，除了穿上救生衣，還更戴帽和穿冰袖防曬。

士多兼租艇店店主徐先生表示，每逢假日都會安排加工兼職，十多名夥計工作，並預先入貨，「逢親假期都會攞夠我哋嘅貨，開始熱咗就有人租（艇）㗎喇！」並透露涷飲最好賣。昨日飲品銷量較平時周末多約20%。他相信今日下午陸續多遊客，「朝早會少人，因為個個都拜山」，亦估計下周一是假期最多人出遊的一天，「因市民到時已掃墓了」。

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