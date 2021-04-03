警方旺角警區刑事調查隊、反三合會行動組、重案組、情報組、特別職務隊、牌照課、雜項調查隊及機動部隊一連兩日（4月1至2日）展開代號為「疾響」（DASHREBOUND）的大規模反罪惡及反三合會行動，打擊黑社會收入來源及遏止青少年罪行。

行動派出超過200名警員，突擊搜查及巡查旺角區共26個地點，包括住宅、工廈及商業單位，共拘捕37男18女，年齡介乎15至69歲，並票控了超過250人涉嫌違反《預防及控制疾病規例》。行動中，警員搗破一個製毒工場、一個毒窟及一個製造偽鈔工場，拘捕共11男四女，年齡介乎26至60歲，分別涉嫌製毒、販毒、經營毒窟、製造偽製紙幣及行使偽製紙幣。

行動中，撿獲的毒品包括約一公斤懷疑霹靂可卡因，約500百克懷疑可卡因、約1點6公斤懷疑製毒原料及一些懷疑製毒工具，撿獲的毒品總市值超過330萬港元。同時亦撿獲一套製造偽製紙幣工具，包括打印機。警員亦根據線報突擊搜查區內3個色情光碟分銷中心及4間無牌按摩場所，拘捕3男6女，年齡介乎36歲至60歲，涉嫌管有淫褻物品以供發布及經營無牌按摩場所，並撿獲一批按摩油、毛巾及約1萬6千隻色情光碟，市值約48萬港元。警員在區內搗破6個違經營規場所，包括夜總會、派對房間及無牌酒吧，共拘捕6名場地負責人，並票控250名顧客，他們分別涉嫌違反處所防疫條例（第599F章）及限聚令（第599G章）。警員亦在一間樓上無牌酒吧拘捕12男4女，涉嫌無牌售賣酒類飲品及在沒有領有酒牌的處所飲酒。

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