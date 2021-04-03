警方為打擊貨車超重及載貨不穩等違例事項，新界北總區交通部今年第一季作出針對性部署及加強執法，警員在今年首3個月共截獲370輛懷疑超重貨車，當中包括178輛輕型貨車、182 輛中型貨車及10輛重型貨車。經調查後，警員就貨車懷疑超重拘捕4名司機，並就貨車超重及載貨不穩等違例事項，發出202張定額罰款通知書及44張傳票，及向96位司機發出口頭警告。

警方提醒駕駛者，貨車超重會對輪胎構成沉重壓力，減低行駛中的車輛穩定性。超額的負載亦會影響車輛的制動系統，有可能危及其他道路使用者的安全，引致嚴重交通意外。警方會繼續關注貨車超重等違例行為並加強執法，以保障市民安全，並呼籲司機切勿以身試法。

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