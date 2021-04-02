東涌發生傷人案件，昨晚10時許，逸東邨商場對開，數名男子在公園飲酒聊天期間，因故發生口角爭執，其中一名男子返回附近住所取來菜刀，男子手持雙刀怒氣沖沖折返公園，揮刀向友人襲擊，其中一人走避不及中刀受傷，遇襲友人亦不甘示弱，合力將持刀男子按地制服及奪走利刀，警員接報趕至現場，將男子制服拘捕，被捕男子與傷者清醒，一併由救護員送院治理，地上遺下血迹，警員封鎖現場進行調查列傷人案處理，交由大嶼山警區刑事調查隊第四隊跟進。被捕男子41歲姓彭，頭部受傷，傷者54歲姓竺，手部受傷。

案發時有途人拍下斬人打鬥過程，一名戴口罩穿黑T恤牛仔褲男子手持雙刀走到公園，揮刀向在場其中一名男子襲擊，聲音傳出「乜嘢事呀，嚟吖嚟吖，攞刀」，然後揮刀斬人及發生激烈糾纏，口罩男與另一名男子雙雙倒地並壓住對方，約3名男子見狀上前協助，從後將口罩男箍頸制服及奪走菜刀，並將兩刀踢走，有人則用手機報警指有人受傷。

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